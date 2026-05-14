Рубио: только США могут быть посредниками между Россией и Украиной

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что только Соединенные Штаты могут быть посредниками в урегулировании российско-украинского конфликта. При этом Вашингтон не будет против помощи других стран, добавил он.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что только Соединенные Штаты могут быть посредниками в урегулировании российско-украинского конфликта. При этом Вашингтон не будет против помощи других стран, добавил он.

«Думаю, мы — единственная в мире страна, способная на это. Если кто-то еще хочет попробовать, пусть попробуют. Но обе стороны продолжают говорить нам, что в конечном счете только мы способны это сделать», — сказал господин Рубио в интервью Fox News.

По словам госсекретаря, и Россия, и Украина сообщали, что только Соединенные Штаты могут способствовать урегулированию конфликта. Он также выразил надежду на то, что в ближайшее время Москва и Киев вернутся за стол переговоров.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что по его просьбе Россия и Украина согласились установить трехдневный режим прекращения огня. При этом, по информации Financial Times, вероятность возобновления мирных переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона мала из-за отсутствия интереса сторон в урегулировании.

