Рубио заявил о готовности США продолжать роль посредника по Украине

По его словам, США рассчитывают на возвращение сторон за стол переговоров и готовы «довести дело до конца», подчеркнув, что Америка, по его мнению, остаётся единственной страной, способной выполнять такую функцию.
Рубио также отметил, что в последние месяцы темп американских усилий по дипломатическому урегулированию снизился.
Ранее в Кремле заявили, что условием прекращения огня со стороны Киева может стать приказ Владимира Зеленского о прекращении боевых действий и выводе войск из Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
