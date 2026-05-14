Гладков записал обращение после ухода с поста главы Белгородской области

Покинувший пост губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 14 мая, записал видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто был с ним в одном строю.
В прощальном ролике он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за неизменное внимание, поддержку и помощь, а также за решения, благодаря которым регион продолжает развиваться и преодолевать трудности в условиях крайне сложной оперативной обстановки.
Вместе с тем он обратился и к жителям Белгородской области.
— Хотел сказать большое спасибо каждому из вас, дорогие друзья. Спасибо тем, кто стоял с нами в одном строю — именно ваша поддержка позволяла нам получить дополнительную энергию и силы, решать огромное количество возникающих проблем. У нас вырастали крылья за спиной и хотелось делать еще больше, — заявил Гладков.
Отдельные слова благодарности чиновник выразил тем, кто его критиковал: по словам Гладкова, небезразличие помогло его команде анализировать действия властей и быстро исправлять ошибки.
В завершение он пожелал жителям Белгородской области Божьего благословения, счастья, мира, достатка и любви в каждом доме. Главным же пожеланием стала победа.
— Считаю неправильным подводить итоги. Подводить итоги должны вы. Нужно всегда верить именно делам, а не словам. Всех обнимаю, всегда с вами! — заявил Гладков в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.
13 мая Вячеслав Гладков подал заявление о досрочном прекращении полномочий, после чего Владимир Путин принял его и назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности главы региона.
Еще в середине апреля Гладков ушел в отпуск на две недели. Спустя две недели он продлил его еще на две недели. Позже появилась информация, что чиновнику предложили пост посла России в Абхазии. Сообщалось также, что он может стать заместителем главы Министерства экономического развития Максима Решетникова.