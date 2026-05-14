Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков записал обращение после ухода с поста главы Белгородской области

Покинувший пост губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 14 мая, записал видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто был с ним в одном строю.

Покинувший пост губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 14 мая, записал видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто был с ним в одном строю.

В прощальном ролике он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за неизменное внимание, поддержку и помощь, а также за решения, благодаря которым регион продолжает развиваться и преодолевать трудности в условиях крайне сложной оперативной обстановки.

Вместе с тем он обратился и к жителям Белгородской области.

— Хотел сказать большое спасибо каждому из вас, дорогие друзья. Спасибо тем, кто стоял с нами в одном строю — именно ваша поддержка позволяла нам получить дополнительную энергию и силы, решать огромное количество возникающих проблем. У нас вырастали крылья за спиной и хотелось делать еще больше, — заявил Гладков.

Отдельные слова благодарности чиновник выразил тем, кто его критиковал: по словам Гладкова, небезразличие помогло его команде анализировать действия властей и быстро исправлять ошибки.

В завершение он пожелал жителям Белгородской области Божьего благословения, счастья, мира, достатка и любви в каждом доме. Главным же пожеланием стала победа.

— Считаю неправильным подводить итоги. Подводить итоги должны вы. Нужно всегда верить именно делам, а не словам. Всех обнимаю, всегда с вами! — заявил Гладков в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

13 мая Вячеслав Гладков подал заявление о досрочном прекращении полномочий, после чего Владимир Путин принял его и назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности главы региона.

Еще в середине апреля Гладков ушел в отпуск на две недели. Спустя две недели он продлил его еще на две недели. Позже появилась информация, что чиновнику предложили пост посла России в Абхазии. Сообщалось также, что он может стать заместителем главы Министерства экономического развития Максима Решетникова.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше