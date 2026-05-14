В Китае сообщили о завершении переговоров Между Си Цзиньпином и Трампом

Завершились переговоры между главой КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Об этом 14 мая сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Источник: Reuters

«Председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, который прибыл в Китай с государственным визитом. В настоящее время переговоры завершены», —сказано в сообщении телеканала.

Отмечается, что переговоры длились более двух часов.

О начале переговоров между лидерами США и Китая стало известно 14 мая. Встреча прошла в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Трамп прибыл с государственным визитом в Китай 13 мая. Данный визит стал первым посещением КНР американским лидером за последние девять лет. Глава Белого дома посетил Китай по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Позднее американский лидер прибыл на место переговоров.

