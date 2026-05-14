Пропавшие на учениях в Марокко военнослужащие США обнаружены погибшими

На юге Марокко найдено тело 19-летней американской военнослужащей Марии Симон Коллингтон, пропавшей 2 мая во время международных учений Африканского командования США. 9 мая были обнаружены останки пропавшего вместе с ней лейтенанта Кендрика Ламонта Кея-младшего, сообщает Military Times.

По предварительным данным, один из военнослужащих сорвался в океан со скалистого берега, второй прыгнул в воду, чтобы помочь, но также не выжил. Их поиски проходили в условиях «сложного берегового рельефа». В частности, тело Коллингтон нашли в прибрежном гроте, останки Кея-младшего обнаружены в открытом океане в 1,5 км от суши. Тела перевезены в марокканский военный госпиталь, ведется работа по репатриации в США.

В поисках помимо американских и марокканских вертолетов, беспилотников и военных кораблей были задействованы марокканские горные спасатели и водолазы. Всего было привлечено более 1000 американских и марокканских военнослужащих и гражданских лиц.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше