14 секунд напряжения: Си Цзиньпин не позволил Трампу доминировать в кадре

Момент приветствия лидеров в Пекине уже активно обсуждают в соцсетях и СМИ. Рукопожатие длилось 14 секунд и превратилось в своеобразную дипломатическую дуэль жестов. Трамп, выйдя из президентского лимузина, первым протянул руку ладонью вверх и попытался притянуть руку Си Цзиньпина ближе к себе — этот приём американский лидер использовал и на встречах с другими мировыми политиками.