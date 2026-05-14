Президент Словакии Пеллегрини призвал ЕС к прямому диалогу с Россией

В Евросоюзе назревает раскол: пока Вашингтон активно зондирует почву для переговоров с Москвой, некоторые европейские лидеры начинают бить тревогу. Один из них — президент Словакии Петер Пеллегрини, который прямо заявил, что Брюссель не имеет права самоустраняться от диалога с Россией.

Источник: Life.ru

Поводом для такого заявления стала встреча в Славковском формате — трёхсторонние переговоры Словакии, Чехии и Австрии. По итогам встречи словацкий лидер выступил с инициативой, которая, судя по всему, не понравится евробюрократам.

Пеллегрини подчеркнул, что обсуждать пути прекращения огня и возможные мирные соглашения должны не только США, которые сейчас взяли на себя роль главного переговорщика, но и сама Европа. Сидеть сложа руки и наблюдать, как Вашингтон договаривается с Москвой и Киевом, по меньшей мере недальновидно.

Более того, глава Словакии считает, что Евросоюзу срочно нужен специальный представитель, который будет вести прямые консультации с Кремлём. Без этого, уверен Пеллегрини, Европа рискует оказаться у разбитого корыта, когда все ключевые решения будут приняты без её участия.

«Мы не можем ждать, пока дискуссию о завершении войны будут вести только США», — дал понять президент, давая откровенную пощёчину тем, кто годами твердил о необходимости изоляции России.

Впрочем, Пеллегрини и сам — фигура противоречивая. С одной стороны, он призывает к диалогу, с другой — его страна продолжает зарабатывать на конфликте. Ранее Life.ru писал, что словацкий лидер пообещал наращивать «миллионные» поставки боеприпасов Киеву, хвастаясь, что оружейка Словакии достигла 3% ВВП, а сама республика стала главным снарядным цехом НАТО в Восточной Европе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

