Главные новости к утру 14 мая 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 14 мая 2026.
В Китае завершились переговоры Трампа и Си Цзиньпина
В Китае завершились переговоры между главой КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, который прибыл в страну с государственным визитом. Встреча лидеров длилась более двух часов. Во время открытой части переговоров Си Цзиньпин заявил, что общие интересы двух государств перевешивают имеющиеся между ними разногласия.
Рубио поставил под вопрос существование НАТО и высказался о Китае
Госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News подчеркнул, что отказ некоторых союзников по НАТО предоставить Вашингтону доступ к военным базам в период конфликта с Ираном ставит под сомнение целесообразность существования альянса. Он отметил, что Китай — главный геополитический соперник США и интересы стран могут идти вразрез друг с другом.
На Кубе полностью закончилось топливо
Топливные запасы на Кубе полностью исчерпаны, заявил министр энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви. Он уточнил, что в стране кончились запасы мазута, дизельного топлива, есть только попутный газ с месторождений и национальная нефть. По словам главы ведомства, страна не получала поставок с декабря 2025 года.
Польша подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о подъеме истребителей ВВС республики в связи с пролетом российского самолета Ил-20 над Балтийским морем. По словам главы ведомства, польские ВВС выполнили перехват воздушного судна, находившегося в международном воздушном пространстве.
США отменили переброску 4 тыс. военнослужащих в Польшу
Армия США отменила отправку в Польшу примерно 4 тыс. военнослужащих второй бронетанковой бригады. При этом переброска в рамках плановой ротации началась 1 мая. Часть передового эшелона уже развернута в Польше, а вся необходимая техника находится в пути. Отмена переброски может быть связана с выводом военнослужащих из Германии.