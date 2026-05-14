Главные новости к утру 14 мая 2026 года

В Китае завершились переговоры между главой КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, который прибыл в страну с государственным визитом. Встреча лидеров длилась более двух часов. Во время открытой части переговоров Си Цзиньпин заявил, что общие интересы двух государств перевешивают имеющиеся между ними разногласия.