Politico узнало о просьбе Рютте к странам НАТО выделять Киеву 0,25% ВВП

Генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников по альянсу ежегодно направлять по 0,25% от ВВП их стран на помощь Украине, однако инициатива уже столкнулась с жестким сопротивлением крупных стран НАТО, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов альянса и источники.
Генсек поднял этот вопрос на закрытом заседании послов НАТО в конце прошлого месяца, сообщили собеседники издания. Рютте говорил об этом в рамках подготовки к предстоящему саммиту альянса в Турции в июле.
«Рютте и многие из нас хотят убедиться, что поддержка Украины будет последовательной и предсказуемой», — сказал один из дипломатов НАТО.
Как пишет Politico, если союзники одобрят эту идею, ежегодные поступления в Украину фактически утроятся и достигнут $143 млрд — исходя из оценки альянсом совокупного ВВП стран НАТО.
Однако, по словам дипломатов, предложение Рютте вызвало скептицизм у некоторых союзников, включая Францию и Великобританию. Это значит, что в нынешнем виде оно вряд ли будет реализовано, отмечает издание. Любая общесоюзная цель должна быть согласована всеми членами НАТО.
Предложение Рютте отчасти стало ответом на недовольство некоторых стран-союзников тем, что они делают гораздо больше по сравнению с другими странами блока для помощи Киеву, заявили дипломаты. Как пишет Politico со ссылкой на немецкий аналитический центр в Киле, скандинавские страны вносят гораздо больше, чем им положено, крупные страны Западной Европы примерно соответствуют своему ВВП, а Южная Европа «остается небольшим донором».
Идею выделять Украине по 0,25% ВВП впервые высказал украинский лидер Владимир Зеленский летом прошлого года. «Украина является частью европейской безопасности, и мы хотим, чтобы 0,25 процента ВВП конкретной страны-партнера выделялось на нашу оборонную промышленность и отечественное производство», — заявил он тогда, передает Politico.
В феврале Рютте заявил, что США поставляют Украине оружие, оплаченное Европой и Канадой, на примерно €1 млрд ежемесячно, всего в 2026 году они передадут Киеву вооружения на $15 млрд. В середине апреля министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Запад выделит Киеву $2 млрд военной помощи в 2026 году.
В прошлом году президент США Дональд Трамп потребовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Президент не исключал, что США выйдут из альянса, если союзники не будут «платить по счетам». В начале апреля этого года Трамп заявил, что всерьез задумался о выходе из НАТО, назвав альянс «бумажным тигром».
Россия осуждает любую военную помощь Киеву.
