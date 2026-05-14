Politico узнало о просьбе Рютте к странам НАТО выделять Киеву 0,25% ВВП

В прошлом году президент США Дональд Трамп потребовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Президент не исключал, что США выйдут из альянса, если союзники не будут «платить по счетам». В начале апреля этого года Трамп заявил, что всерьез задумался о выходе из НАТО, назвав альянс «бумажным тигром».