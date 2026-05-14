Охрана Трампа вступила в конфликт из-за недопуска в Храм Неба в Пекине с оружием

По данным журналистов, задержка возникла после того, как китайская сторона отказалась пропускать сопровождавшего прессу американского агента с оружием. После этого между представителями США и Китая состоялась продолжительная и напряжённая дискуссия. В итоге стороны нашли компромисс — на территорию комплекса допустили журналистский пул.