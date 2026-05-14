Охрана Трампа вступила в конфликт из-за недопуска в Храм Неба в Пекине с оружием

В Пекине охрана не разрешила вооружённому агенту Секретной службы США пройти на территорию Храма Неба, куда намеревались зайти американский лидер Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

По данным журналистов, задержка возникла после того, как китайская сторона отказалась пропускать сопровождавшего прессу американского агента с оружием. После этого между представителями США и Китая состоялась продолжительная и напряжённая дискуссия. В итоге стороны нашли компромисс — на территорию комплекса допустили журналистский пул.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин встретил Дональда Трампа в Пекине продолжительным рукопожатием. Кортеж президента США прибыл к площади у восточного входа в Дом народных собраний. Глава Белого дома пообещал, что его страна будет выстраивать взаимовыгодный бизнес с Китаем.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше