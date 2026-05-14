«Да, урод, ворюга и наркоман»: Медведев порассуждал о будущем Зеленского

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 14 мая, опубликовал пост, в котором порассуждал о том, какое будущее ждет президента Украины Владимира Зеленского.
В публикации российский политик прокомментировал начавшееся расследование о легализации 460 миллионов гривен в отношении экс-главы офиса президента Андрея Ермака. Медведев назвал это «жестким ударом под дых зеленого упыря». Он также упомянул и участившиеся отказы от финансовой помощи со стороны США и европейских государств.
— И что же, топор гильотины действительно занесен над одурманенной кокаином и кровью никчемной головой просроченного правителя? Да, урод, ворюга и наркоман. А кого на его место? Внутри страны 404 выжженное поле: иных уж нет, а те далече, — порассуждал Медведев.
Российский политик считает, что на Украине нет человека, который сейчас мог бы заменить Зеленского. По его словам, на его место может встать только посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, но у него нет поддержки в элитах.
— Поэтому генитальный клоун пока еще безальтернативен в их глазах, несмотря на химическую эйфорию и проказу коррупции, — продолжил зампред.
Медведев считает, что любой новый человек, который займет пост Зеленского, будет стремиться дистанцироваться от наследия предшественника. По его мнению, новый руководитель окажется гораздо более уступчивым, чем его предшественник. Вместе со своим окружением он без колебаний согласится на предложенные условия.
— Более того, как это ни парадоксально, такая крыса может получить их признание и защиту даже за факт капитуляции. И благополучно дотянуть до нового «майдана», — заключил Медведев в своем Telegram-канале.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 мая объявили, что подозревают бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака в причастности к отмыванию около 10 миллионов долларов в составе преступной группы. По версии антикоррупционных органов, деньги отмывали через строительство элитного кооператива под Киевом. Андрей Ермак вину не признает.