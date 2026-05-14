Переговоры Трампа и Си Цзиньпина длились более двух часов

Завершились переговоры главы КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, встреча продлилась более двух часов. Об этом сообщает NBC News.
Переговоры прошли в Пекине и длились 2 часа 15 минут в рамках двухдневного саммита.
Си Цзиньпин заявил, что США и Китай «должны быть партнерами, а не соперниками». Трамп, в свою очередь, заявил о готовности обсудить вопросы взаимной торговли.
Трамп прибыл в Китай с первым визитом с 2017 года. Визит начался 13 мая. Основные мероприятия намечены на 14−15 мая. В программе президента — посещение императорского храмового комплекса XV века, после чего состоится банкет. 15 мая лидеры проведут неформальные переговоры за чаем и рабочим ланчем, затем Трамп покинет китайскую столицу.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».