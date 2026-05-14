Переговоры Трампа и Си Цзиньпина длились более двух часов

Трамп прибыл в Китай с первым визитом с 2017 года. Визит начался 13 мая. Основные мероприятия намечены на 14−15 мая. В программе президента — посещение императорского храмового комплекса XV века, после чего состоится банкет. 15 мая лидеры проведут неформальные переговоры за чаем и рабочим ланчем, затем Трамп покинет китайскую столицу.