Defense News узнал об отмене отправки 4 тыс. военных США в Польшу

В начале мая президент США Дональд Трамп на фоне разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем объявил о выводе из Германии 5 тыс. американских военнослужащих. Впоследствии Трамп заявил, что планирует «гораздо большее» сокращение, переброска войск завершится в течение 6−12 месяцев. В настоящее время в Германии дислоцировано около 38 тыс. военных США.