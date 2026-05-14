Defense News узнал об отмене отправки 4 тыс. военных США в Польшу

Вооруженные силы США отменили отправку более 4 тыс.

Источник: РБК

Вооруженные силы США отменили отправку более 4 тыс. солдат и оборудования в Польшу. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на источник в армии.

Американская армия намеревалась перебросить в Польшу 2-ю бронетанковую бригадную боевую группу 1-й кавалерийской дивизии.

Собеседник издания подтвердил отказ от этого решения, но не стал уточнять подробности. Минобороны США не ответило на запрос Defense News.

Как отмечает портал, в ходе слушаний по бюджету армии в конгрессе во вторник ни министр армии Дэн Дрисколл, ни замглавы штаба армии генерал Кристофер Ланив не упомянули об отмене развертывания войск.

По данным Defense News, в Польше на ротационной основе размещены более 10 тыс. военнослужащих США.

В начале мая президент США Дональд Трамп на фоне разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем объявил о выводе из Германии 5 тыс. американских военнослужащих. Впоследствии Трамп заявил, что планирует «гораздо большее» сокращение, переброска войск завершится в течение 6−12 месяцев. В настоящее время в Германии дислоцировано около 38 тыс. военных США.

Американский президент также допустил возможность переброски американских войск из Германии в Польшу. В ответ польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готова принять больше американских солдат.

