Европарламент призвал к перезагрузке отношений с Великобританией

Референдум о выходе Соединенного Королевства из ЕС прошел 23 июня 2016 года. За прекращение членства высказались 51,9% граждан, против — 48,1%. После многолетних переговоров страна покинула сообщество в ночь на 1 февраля 2020 года. Переходный период, в течение которого на Великобританию распространялись нормы ЕС, завершился 1 января 2021 года. В декабре 2020 года стороны заключили сделку о взаимодействии после Brexit, предусматривающую зону свободной торговли товарами и услугами без квот и тарифов, а также безвизовые поездки сроком до 90 дней.