В Израиле правящая коалиция предложила распустить парламент

По правилам израильского парламента в повестку дня в течение недели включаются законопроекты, внесенные по понедельникам. При этом инициативы о роспуске кнессета, выдвинутые оппозицией и правящей коалицией, были представлены позднее, из-за чего предварительное голосование за оба проекта состоится не раньше понедельника.