В Израиле правящая коалиция предложила распустить парламент

Правящая коалиция в парламента Израиля (кнессете) представила законопроект о его роспуске и проведении новых выборов. Об этом сообщает The Times of Israel.
Инициативу представил лидер коалиции Офир Кац в среду, 13 мая. Согласно законопроекту выборы в кнессет должны пройти не раньше, чем через три месяца после принятия проекта. Кроме того, дату голосования должен будет определить комитет палаты представителей.
Как отмечает издание, накануне оппозиционная ультраортодоксальная фракция «Дегель ха-Тора» также объявила о намерении добиваться роспуска кнессета. Позднее другие оппозиционные партии представили соответствующие законопроекты и призвали спикера парламента провести в среду предварительное голосование.
Если парламентарии проголосуют за роспуск кнессета, выборы должны состояться в течение пяти месяцев после принятия закона, ориентировочно в середине—конце октября. Оппозиция же выступает за проведение голосования в начале сентября.
Выборы в любом случае должны состояться до 27 октября.
По правилам израильского парламента в повестку дня в течение недели включаются законопроекты, внесенные по понедельникам. При этом инициативы о роспуске кнессета, выдвинутые оппозицией и правящей коалицией, были представлены позднее, из-за чего предварительное голосование за оба проекта состоится не раньше понедельника.
В конце апреля бывшие премьер-министры Израиля Яир Лапид и Нафтали Беннет объявили о создании единой политической партии перед выборами в кнессет. Они преследуют цель объединить оппозиционный лагерь и повысить шансы на смещение премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который стремится обеспечить себе седьмой срок на этом посту.
