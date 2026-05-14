В США одобрили голосование по законопроекту о санкциях против России

Ранее в апреле Пентагон подтвердил выделение $400 млн помощи Украине, ранее одобренной конгрессом, несмотря на критику со стороны республиканцев в сенате. Траты США на помощь Киеву с начала военной операции достигли $300 млрд, говорил министр войны США Пит Хегсет. Украина не продержалась бы больше одного дня против России без помощи США, считает президент Дональд Трамп.