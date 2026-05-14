В США одобрили голосование по законопроекту о санкциях против России

Инициатива о помощи Украине на $1,3 млрд и новых санкциях против России в США набрала необходимые 218 подписей в палате представителей и будет вынесена на голосование, пишут The New York Times и Politico.
Законопроект, внесенный конгрессменом и демократом Грегори Миксом, несколько месяцев оставался без рассмотрения, поскольку его сторонникам не хватало всего одной подписи для того, чтобы одобрить голосование, пишет NYT.
Однако в на днях член палаты представителей Кевин Кили, независимый представитель Калифорнии, входящий в республиканскую фракцию, поддержал инициативу. Теперь палате представителей необходимо вынести инициативу на рассмотрения к концу месяца.
«Недавние успехи Украины создали возможность для мира, но срыв недавнего перемирия показывает, что для успеха дипломатии необходимы рычаги влияния. Конгресс может сейчас, на двухпартийной основе, усилить эти рычаги влияния и продвинуть прочный мир, который защитит интересы Соединенных Штатов и наших союзников», — заявил Кили, объясняя свое решение.
Как пишет Politico со ссылкой на трех источников, демократы планируют провести голосование в первую неделю июня. Однако, по данным NYT, республиканцы, а также президент США Дональд Трамп, вряд ли поддержат инициативу.
Ранее в апреле Пентагон подтвердил выделение $400 млн помощи Украине, ранее одобренной конгрессом, несмотря на критику со стороны республиканцев в сенате. Траты США на помощь Киеву с начала военной операции достигли $300 млрд, говорил министр войны США Пит Хегсет. Украина не продержалась бы больше одного дня против России без помощи США, считает президент Дональд Трамп.
Россия осуждает военную помощь Киеву и считает антироссийские санкции нелегитимными.
