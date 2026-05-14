Высший антикоррупционный суд отправил Ермака под стражу

11 мая в Киеве задержан бывший глава офиса Андрея Ермака. НАБУ и САП обвиняют его в легализации 460 млн гривен со строительства элитной недвижимости. Прокурор заявила, что у экс-чиновника есть ресурсы скрыться от досудебного расследования. Именно поэтому обвинение сразу просило заключение под стражу.