Высший антикоррупционный суд отправил Ермака под стражу

Бывший глава офиса нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отправлен под стражу. Он арестован по решению Высшего антикоррупционного суда. Отмечается, что Ермак арестован под залог 140 млн гривен.
11 мая в Киеве задержан бывший глава офиса Андрея Ермака. НАБУ и САП обвиняют его в легализации 460 млн гривен со строительства элитной недвижимости. Прокурор заявила, что у экс-чиновника есть ресурсы скрыться от досудебного расследования. Именно поэтому обвинение сразу просило заключение под стражу.
Биография Андрея Ермака
Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.