Ермак опроверг «эмоциональный разговор» с Зеленским после увольнения

Бывший глава офиса президента Украины заявил, что его разговор с Зеленским об отставке в ноябре 2025 года был «абсолютно нормальным». Ранее «Украинская правда» писала, что Ермак устроил истерику, услышав просьбу об отставке.

Источник: РБК

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что его разговор с Владимиром Зеленским после заявления о его отставке в прошлом году был «абсолютно нормальным», передает телеграм-канал «Новини.LIVE».

В декабре прошлого года «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщала, что на просьбу написать заявление об отставке Ермак ответил Зеленскому истерикой с упреками и обвинениями.

«Я видел это в прессе. У нас был абсолютно нормальный разговор, когда я подал заявление», — сказал Ермак.

28 ноября прошлого года Ермак после обыска в его квартире ушел в отставку. Приказ об увольнении подписал Зеленский. Он утверждал, что решение об отставке Ермак принял сам. Обыски у Ермака осенью прошли после объявления антикоррупционной операции «Мидас».

В прошлом году НАБУ разоблачило коррупционную схему в «Энергоатоме». Речь идет о коррупционной схеме в сфере энергетики, в которой фигурируют совладелец «Квартала 95» Тимур Миндич и ряд других бывших высокопоставленных чиновников.

The Economist со ссылкой на источники в Киеве писал, что Ермак был «вне себя», когда узнал о своей отставке.

В мае 2026 года Ермаку предъявили подозрение в причастности к легализации около $10,4 млн на строительстве элитной недвижимости под Киевом. С️пециализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) заявила, что подаст ходатайство о его аресте.

