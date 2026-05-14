Ермак опроверг «эмоциональный разговор» с Зеленским после увольнения

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что его разговор с Владимиром Зеленским после заявления о его отставке в прошлом году был «абсолютно нормальным», передает телеграм-канал «Новини.LIVE».
В декабре прошлого года «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщала, что на просьбу написать заявление об отставке Ермак ответил Зеленскому истерикой с упреками и обвинениями.
«Я видел это в прессе. У нас был абсолютно нормальный разговор, когда я подал заявление», — сказал Ермак.
28 ноября прошлого года Ермак после обыска в его квартире ушел в отставку. Приказ об увольнении подписал Зеленский. Он утверждал, что решение об отставке Ермак принял сам. Обыски у Ермака осенью прошли после объявления антикоррупционной операции «Мидас».
В прошлом году НАБУ разоблачило коррупционную схему в «Энергоатоме». Речь идет о коррупционной схеме в сфере энергетики, в которой фигурируют совладелец «Квартала 95» Тимур Миндич и ряд других бывших высокопоставленных чиновников.
The Economist со ссылкой на источники в Киеве писал, что Ермак был «вне себя», когда узнал о своей отставке.
В мае 2026 года Ермаку предъявили подозрение в причастности к легализации около $10,4 млн на строительстве элитной недвижимости под Киевом. С️пециализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) заявила, что подаст ходатайство о его аресте.
