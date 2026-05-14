Экс-глава офиса президента Украины Ермак взят под стражу

Мера пресечения избрана в рамках дела о легализации 460 млн гривен (770 млн рублей). Суд также установил залог в размере 140 млн гривен.
Ранее ходатайство об аресте Ермака направила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), которая предлагала определить залог в 180 млн гривен.
Обвинение Ермаку предъявили Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
