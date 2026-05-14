Экс-глава офиса президента Украины Ермак взят под стражу

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак взят под стражу по решению суда. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Источник: РИА "Новости"

Мера пресечения избрана в рамках дела о легализации 460 млн гривен (770 млн рублей). Суд также установил залог в размере 140 млн гривен.

Ранее ходатайство об аресте Ермака направила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), которая предлагала определить залог в 180 млн гривен.

Обвинение Ермаку предъявили Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.
