Два российских аэропорта приостановили полеты

В аэропортах Казани и Чебоксар приостановили прием и выпуск рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в публикации.
Полеты в российских аэропортах ограничивают на фоне угроз атак беспилотников.
Позднее Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Ярославля (Туношна), Череповца и Тамбова (Донское). Авиагавани Череповца и Ярославля были закрыты около пяти с половиной часов, а аэропорт Тамбова — почти 29 часов.
Последний раз ограничения на полеты в аэропорту Казани вводили утром 12 мая. Тогда же полеты приостанавливали в авиагавани Чебоксар.
