Мендель сделала тревожное заявление после ударов ВС РФ и натравила народ на Зеленского

«Зеленский не чувствует никакой ответственности за это, за отсутствие обороны на протяжении более чем четырёх лет и за провал переговоров в первые годы [СВО]», — написала Мендель.
По её словам, он обычно говорит, что люди на первом месте, но продолжает пиариться на страданиях, рассказывая об атаках откуда-то из своего бункера. Экс-спикер Зеленского намекнула на то, что тот предпочитает отсиживаться в безопасных укрытиях, в то время как обычные граждане гибнут под обстрелами.
Мендель работала с Зеленским с 2019 по 2021 год. Её новый пост вызвал бурную реакцию в сети: одни назвали слова бывшей подчинённой «предательством», другие — «чистой правдой, которую долго замалчивали». Сам офис президента предпочёл не комментировать публикацию.
