Бывшего главу Офиса президента Украины Ермака арестовали на 60 суток

Высший антикоррупционный суд Украины назначил бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку меру пресечения в виде ареста. Он будет находиться под стражей следующие 60 суток. Альтернативная мера — залог в размере 140 млн грн (около $3,2 млн), пишет «Интерфакс — Украина».

После заседания суда господин Ермак заявил, что у него нет таких денег, но «достаточно знакомых и друзей, чтобы помочь внести залог», передает издание «Страна». Он также заявил, что отрицает все обвинения, и подчеркнул, что «честно проработал шесть лет 24/7 на свою страну».

Ареста бывшего чиновника добивалась Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины. Господину Ермаку инкриминируют легализацию около $10 млн при строительстве элитного жилья под Киевом.

В ноябре 2025 года у Андрея Ермака уже проходили обыски в рамках дела о коррупции в энергетической сфере Украины. После этого чиновник ушел в отставку.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президенту Украины пришлось расстаться со своим негласным вице».

