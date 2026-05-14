Репортер Fox News пожаловался на «большого брата» в Китае после штрафа за парковку

Съемочная группа Fox News в Китае получила штраф в размере $40 за неправильную парковку. Об этом сообщил ведущий телеканала Брет Байер в репортаже из Пекина.

По словам господина Байера, автомобиль съемочной группы припарковался в неположенном месте «буквально на две минуты», и водитель машины сразу получил электронный штраф.

«Большой брат следит за нами. В Пекине буквально повсюду камеры», — отметил телеведущий. Он сообщил, что за год в столице Китая установили более 1,5 тыс. новых камер видеонаблюдения.