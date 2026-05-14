Французский журналист узнал, за что Макрон получил пощечину от жены

Источник: РБК

Возможная причина пощечины Брижит Макрон своему муж, президенту Франции Эмманюелю Макрону, названа в новой книге журналиста Флориана Тардифа «(Почти) идеальная пара». По версии автора, ссора между супругами произошла из-за общения Макрона с иранской актрисой Гольшифте Фарахани.

Прошлой весной французские СМИ опубликовали видео, где Брижит Макрон дала мужу пощечину. В Елисейском дворце тогда заявили, что пара просто решила подурачиться, чтобы «расслабиться» перед официальным мероприятием.

Жена Макрона дала ему пощечину.

Внимание к инциденту возобновилось после того, как на канале Белого дома появился, но вскоре был удален видеоролик, где президент США Дональд Трамп заявил, что «Макрон, с которым его жена обращается крайне плохо, до сих пор восстанавливается после удара в челюсть».

13 мая в эфире радиостанции RTL Тардиф заявил, что Макрон поддерживал «платонические отношения» с Фарахани в течение нескольких месяцев. Однако, по словам журналиста, некоторые сообщения, которые, как утверждает журналист, ему переслали люди из окружения Макрона, «зашли довольно далеко». В частности, в одном из отправленных Фарахани, говорилось: «Ты мне очень нравишься».

Конфликт между Брижит и мужем, по словам журналиста, произошел, когда первая леди случайно обнаружила сообщения от актрисы.

Как пишут Politico и Le Parisiaen, представители Брижит «категорически опровергли» утверждения о том, что ее прошлогодний конфликт с мужем вызван «разоблачениями» его предполагаемых отношений с актрисой.

«Брижит Макрон лично опровергла эти утверждения автору книги — еще 5 марта — подчеркнув, что она никогда не проверяет мобильный телефон своего мужа», — заявили Le Parisien в штабе первой леди Франции.

