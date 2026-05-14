Следствие потребовало заочно арестовать уехавшего экс-замминистра Буцаева

Денис Буцаев родился в 1977 году в Москве. В 1999 году окончил МГЮА имени О. Е. Кутафина, с 1998 года работал юристом в региональном подразделении IBM по Европе, Ближнему Востоку и Африке. В 2008 году вошел в экспертный совет при на тот момент председателе Совета Федерации Сергее Миронове. С 2013 по 2014 год был советником губернатора Московской области Андрея Воробьева, а с июля 2014-го по декабрь 2018-го занимал пост зампредседателя правительства Подмосковья.