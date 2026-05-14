Следствие потребовало заочно арестовать уехавшего экс-замминистра Буцаева

Тверской районный суд Москвы зарегистрировал дело об избрании уехавшему из России бывшему замглавы Минприроды Денису Буцаеву меры пресечения в виде заключения под стражу, следует из карточки на сайте суда.
«Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч.2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК России)», — говорится на сайте суда.
Сейчас дело находится у судьи, дата заседания не назначена.
Буцаева подозревают по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Максимальное наказание может составлять 10 лет тюремного заключения.
23 апреля Буцаев подал в отставку по собственному желанию, и в тот же день премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующий документ. Как сообщали в Минприроды, Буцаев проработал в ведомстве год, курируя департамент экономики замкнутого цикла, управление цифровизации и «Российский экологический оператор», генеральным директором которого он был до перехода в министерство.
«Ведомости» 30 апреля со ссылкой на источники сообщили, что Буцаев покинул Россию 22 апреля через Минск. Согласно карточке в базе МВД, он объявлен в розыск.
Денис Буцаев родился в 1977 году в Москве. В 1999 году окончил МГЮА имени О. Е. Кутафина, с 1998 года работал юристом в региональном подразделении IBM по Европе, Ближнему Востоку и Африке. В 2008 году вошел в экспертный совет при на тот момент председателе Совета Федерации Сергее Миронове. С 2013 по 2014 год был советником губернатора Московской области Андрея Воробьева, а с июля 2014-го по декабрь 2018-го занимал пост зампредседателя правительства Подмосковья.
В 2019 году Буцаев возглавил «Российский экологический оператор» — компанию, ответственную за обращение с твердыми коммунальными отходами и курирующую «мусорную реформу». В 2025 году его кандидатуру начали рассматривать на должность замминистра природы.
