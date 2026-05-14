Си Цзиньпин и Трамп обсудили в Пекине украинский кризис

Глава КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине обсудили украинский кризис. Об этом сообщает Independent.
Встреча глав двух государств длилась 2 часа 15 минут. Трамп и Си обсудили украинский кризис, войну с Ираном и напряженность на Корейском полуострове.
Си Цзиньпин заявил, что США и Китай «должны быть партнерами, а не соперниками», Трамп выразил готовность обсудить вопросы «взаимной» торговли. Китайский лидер предупредил о рисках для отношений при обострении тайваньского вопроса.
Переговоры прошли в рамках двухдневного саммита. Трамп прибыл в Китай впервые с 2017 года.
