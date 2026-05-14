Кремль пообещал Гладкову и Богомазу новые должности после отставки

Президент России Владимир Путин 13 мая принял отставки Гладкова и Богомаза и назначил их преемников. О планах заменить губернаторов в этих двух регионах источники РБК рассказывали в апреле. Оба главы приграничных регионов ушли в отставку с формулировкой «по собственному желанию».