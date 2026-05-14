Ермак подаст апелляцию на решение суда об аресте

В ходе заседания, прямая трансляция которого велась из зала суда, Ермак заявил, что его защита намерена обжаловать данное решение.
«Отрицаю любые обвинения, буду продолжать бороться, но суд принял такое решение, остаюсь на Украине. Думаю, что группа адвокатов будет подавать апелляцию», — сказал он. Трансляцию ведет украинский телеканал «Общественное».
Как сообщается, в понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины уведомила о предъявлении Ермаку обвинений в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом. На следующий день ВАКС приступил к избранию меры пресечения. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет ходатайствовать о заключении под стражу с возможностью залога в 4,1 миллиона долларов.