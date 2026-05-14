Ермак подаст апелляцию на решение суда об аресте

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в четверг огласил приговор в отношении бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, обвиняемого в легализации денежных средств при строительстве элитного жилья под Киевом. Ему назначено содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов.

Источник: AP 2024

В ходе заседания, прямая трансляция которого велась из зала суда, Ермак заявил, что его защита намерена обжаловать данное решение.

«Отрицаю любые обвинения, буду продолжать бороться, но суд принял такое решение, остаюсь на Украине. Думаю, что группа адвокатов будет подавать апелляцию», — сказал он. Трансляцию ведет украинский телеканал «Общественное».

Как сообщается, в понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины уведомила о предъявлении Ермаку обвинений в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом. На следующий день ВАКС приступил к избранию меры пресечения. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет ходатайствовать о заключении под стражу с возможностью залога в 4,1 миллиона долларов.