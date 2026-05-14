Reuters узнал об ударах Саудовской Аравии по иранским ополченцам в Ираке

Саудовская Аравия наносила удары по целям в Ираке, связанным с шиитскими ополчениями, поддерживаемыми Тегераном, во время иранского конфликта, пишет Reuters со ссылкой на источники.
В материале отмечается, что эти удары являются частью более обширной схемы военных мер страны в Персидском заливе, которая оставалась скрытой во время войны в Иране.
Истребители Саудовской Аравии нанесли удары по целям, связанным с иранскими ополченцами, вблизи границы королевства с Ираком, сообщили два источника издания. Западный чиновник рассказал, что некоторые удары были нанесены примерно во время заключения соглашения о прекращении огня между Ираном и США 7 апреля.
По данным источников, удары наносились по объектам, с которых запускались БПЛА и ракеты по Саудовской Аравии и другим странам Залива. Иракские источники также рассказали агентству о как минимум двух ударах по Ираку со стороны Кувейта.
Неназванный представитель МИД Саудовской Аравии заявил, что Эр-Рияд стремится к деэскалации, сдержанности и «снижению напряженности в целях обеспечения стабильности, безопасности и процветания региона», однако не стал говорить об ударах по Ираку, передает Reuters.
Два иракских сотрудника службы безопасности и советник правительства по вопросам безопасности рассказали агентству, что в марте Кувейт и Саудовская Аравия предупредили Багдад о необходимости пресечь ракетные удары и беспилотные атаки проиранских группировок против государств Персидского залива.
В Ираке заявили, что ВС страны предотвратили несколько попыток нападения и захватили ракетную установку, которая должна была быть использована для поражения саудовских энергетических объектов.
Однако, по данным источников Reuters в иракских службах безопасности, поддерживаемые Ираном ополченцы продолжают изучать границы Ирака с Кувейтом и Саудовской Аравией с помощью разведывательных дронов, передавая данные Тегерану.
«Они собирают информацию о том, что было повреждено, а что еще работает. Они готовятся к следующей атаке», — сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией.
Двумя днями ранее, 12 мая, Reuters со ссылкой на западных и иранских чиновников сообщил, что в конце марта Саудовская Аравия нанесла серию ударов по территории Ирана в ответ на атаки во время войны на Ближнем Востоке.
В тот же день The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о тайных ударах ОАЭ по Ирану. По данным издания, удар по нефтеперерабатывающему заводу на иранском острове Лаван был нанесен в начале апреля, примерно в период объявления президентом США Дональдом Трампом двухнедельного перемирия. ОАЭ причастность к данной атаке не признали.
7 мая, Axios со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран близки к подписанию мирного соглашения. Президент США Дональд Трамп назвал переговоры «очень хорошими» и отметил готовность Тегерана отказаться от ядерного оружия. Позднее американский президент заявлял, что перемирие с Ираном находится на «жизнеобеспечении».
Оставайтесь на связи с РБК в Максе.