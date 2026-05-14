Reuters узнал об ударах Саудовской Аравии по иранским ополченцам в Ираке

В тот же день The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о тайных ударах ОАЭ по Ирану. По данным издания, удар по нефтеперерабатывающему заводу на иранском острове Лаван был нанесен в начале апреля, примерно в период объявления президентом США Дональдом Трампом двухнедельного перемирия. ОАЭ причастность к данной атаке не признали.