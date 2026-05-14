Лавров и Джайшанкар оценили перспективы сотрудничества РФ и Индии в космосе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава индийского внешнеполитического ведомства Субраманьям Джайшанкар высоко оценили перспективы сотрудничества двух стран в сферах энергетики и космоса. Об этом в четверг, 14 мая, сообщили в МИД России.
«Высоко оценены перспективы сотрудничества в сфере передовых технологий, энергетики и мирного космоса», — сказано в сообщении министерства.
Лавров и Джайшанкар отметили настрой на расширение торгового сотрудничества, выстраивание механизмов финансового и логистического взаимодействия. Внимание также уделили ситуации на Ближнем Востоке.
«Обсуждались и другие актуальные проблемы регионального и общемирового значения», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Переговоры состоялись в среду, 13 мая, в Нью-Дели, где министр иностранных дел РФ находится с визитом.
Напомним, Лавров также сообщил, что Индия хочет военно-технического партнерства с Россией. Он отметил, что западные страны не помогали Индии после обретения независимости, поэтому Нью-Дели пришлось разрабатывать технологии самостоятельно.