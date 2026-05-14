В Кремле пообещали новые должности Гладкову и Богомазу

По словам представителя Кремля, оба бывших главы регионов непременно получат предложения о дальнейшей работе.
«Будет предложено обязательно», — отметил Песков.
Президент Владимир Путин уже принял их отставки и назначил временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области после ухода Александра Богомаза. Регион возглавил Егор Ковальчук. Соответствующий указ опубликован Кремлём. В Белгородской области обязанности главы временно исполняет Александр Шуваев.
