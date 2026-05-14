Си Цзиньпин: независимость Тайваня и мир в регионе несовместимы

В четверг в Доме народных собраний состоялась встреча Си Цзиньпина и Трампа, продолжавшаяся более двух часов. Китайский лидер указал, что общие интересы двух стран преобладают над разногласиями, и текущий год должен стать историческим для их взаимодействия. Он также предупредил, что в торговых войнах нет победителей, и призвал избегать «ловушки Фукидида».