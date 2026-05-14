Си Цзиньпин: независимость Тайваня и мир в регионе несовместимы

В ходе переговоров в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Дональду Трампу, что сохранение суверенитета Тайбэя исключает возможность мира в Тайваньском проливе.

Источник: Reuters

«Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы», — процитировало китайского лидера Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин отметил, что судьба острова является центральным вопросом в отношениях с Соединенными Штатами. По его словам, ошибочная позиция Вашингтона по данному вопросу способна поставить двусторонние отношения в крайне опасное положение.

В Пекине Тайвань рассматривается как неотъемлемая часть КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» является обязательным требованием для других государств. Поставки американских вооружений Тайбэю остаются одной из наиболее острых тем в диалоге между Китаем и США.

В четверг в Доме народных собраний состоялась встреча Си Цзиньпина и Трампа, продолжавшаяся более двух часов. Китайский лидер указал, что общие интересы двух стран преобладают над разногласиями, и текущий год должен стать историческим для их взаимодействия. Он также предупредил, что в торговых войнах нет победителей, и призвал избегать «ловушки Фукидида».

Трамп, в свою очередь, заявил о намерении США вести дела с КНР на взаимовыгодной основе. Он добавил, что прибыл в Пекин в сопровождении крупнейших американских предпринимателей для обсуждения перспектив сотрудничества. Си пояснил, что американские компании получат расширенные возможности для работы в Китае.

Кроме того, лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт вокруг Украины.

Глава Белого дома находится с первым за девять лет визитом в Пекин, который продлится с 13 по 15 мая.

Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше