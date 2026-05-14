«Отрицаю любые обвинения»: Ермак рассказал, что будет делать с решением суда об аресте

Ермак заявил, что его защита подаст апелляцию на решение суда об аресте.

Источник: Комсомольская правда

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что его защита подаст апелляцию на решение суда, отправившего его под арест.

В четверг, 14 мая, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) огласил приговор бывшему главе офиса Зеленском, которого обвиняют в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Ермаку назначили содержание под стражей, но с возможностью залога в размере 3,1 млн долларов.

«Отрицаю любые обвинения, буду продолжать бороться, но суд принял такое решение, остаюсь на Украине. Думаю, что группа адвокатов будет подавать апелляцию», — эмоционально сказал экс-глава офиса Зеленском в зале суда.

Напомним, в эфире Радио «Комсомольская правда» посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник назвал обвинения экс-главы офиса Зеленского частью пазла о перехвате управления киевским режимом.

Биография Андрея Ермака
Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.
