Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что его защита подаст апелляцию на решение суда, отправившего его под арест.
В четверг, 14 мая, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) огласил приговор бывшему главе офиса Зеленском, которого обвиняют в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Ермаку назначили содержание под стражей, но с возможностью залога в размере 3,1 млн долларов.
«Отрицаю любые обвинения, буду продолжать бороться, но суд принял такое решение, остаюсь на Украине. Думаю, что группа адвокатов будет подавать апелляцию», — эмоционально сказал экс-глава офиса Зеленском в зале суда.
Напомним, в эфире Радио «Комсомольская правда» посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник назвал обвинения экс-главы офиса Зеленского частью пазла о перехвате управления киевским режимом.