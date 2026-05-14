Кризис в Британии: удержит ли Стармер пост премьер‑министра

Шеин отметил, что среди лейбористов у Стармера нет серьёзных конкурентов, которые могли бы занять пост премьера. Он добавил, что среди членов лейбористской фракции нет единства, и они не в состоянии определиться с кандидатом на замену Стармеру в короткие сроки. Шеин подчеркнул, что и у консерваторов нет единого взгляда на то, кто должен оставаться главой правительства.