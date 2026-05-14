Проигрыш на выборах и позиция Стармера
7 мая в Великобритании прошли выборы сразу в трёх категориях:
- местные — в 136 советов Англии;
- выборы в Шотландии;
- выборы в парламент Уэльса.
В общей сложности лейбористы, которых возглавляет Кир Стармер, лишились порядка 1,5 тысяч мест. Консервативная партия потеряла свыше 500 мест. Зато правая партия Найджела Фаража «Реформировать Соединённое Королевство», напротив, получила почти 1,4 тысяч мандатов в муниципальных советах Англии.
Провал на выборах стал причиной призывов к Киру Стармеру уйти с поста премьер‑министра.
Отставки Стармера требуют не только представители других партий, но и лейбористы. По данным Sky News, уже 80 из 411 законодателей в лейбористской фракции палаты общин выступают за уход действующего премьер‑министра.
Даже в кабинете министров Стармера есть несогласные с тем, что он должен остаться на посту. В знак несогласия с политикой Стармера в отставку подали три значимых члена команды — заместители министров юстиции, внутренних дел и жилищного строительства: Алекс Дэвид‑Джонс, Джесс Филлипс и Миатта Фанбулле.
Филлипс направила обращение Стармеру, в котором заявила, что увольняется, потому что не видит изменений, которых «ждёт вся страна».
Решение об увольнении также принял ряд высокопоставленных чиновников министерства здравоохранения и окружающей среды. Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг также намерен покинуть свой пост, чтобы попытаться занять место Кира Стармера.
Как сообщает газета The Times, такое решение министр принял после общения с премьер‑министром. «Уэс Стритинг сообщил своим союзникам, что готовится подать в отставку и инициировать выборы нового лидера [Лейбористской] партии уже завтра», — уточняет издание.
Стармер не намерен идти на поводу у тех, кто призывает его уйти в отставку. Он отреагировал на призыв лейбористов оставить должность и призвал членов кабинета министров не ухудшать ситуацию и не бороться с ним за лидерство в партии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Sky News.
Глава правительства уточнил, что если кто‑то из членов кабинета министров заявит о своём стремлении занять пост лидера партии и премьер‑министра, то это «на 100% приведёт именно к хаосу».
Сторонники у Стармера ещё остались. Они пытаются уговорить лейбористов и других министров отказаться от борьбы за лидерство и власть. Так, министр транспорта Великобритании Хейди Александр заявила, что все члены кабмина должны объединиться, чтобы быть эффективной командой.
Мнения экспертов
Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева считает, что Кир Стармер не намерен уходить с поста премьер‑министра. В разговоре с газетой «Ведомости» эксперт напомнила, что выборы для лейбористов, по прогнозам, должны были быть провальными, поэтому Стармер «подстраховался» и назначил на 13 мая тронную речь короля Карла III, которая содержит программу правительства. Ананьева уточнила, что если депутаты одобрят программу, то отправлять премьера в отставку будет нелогично.
Старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин полагает, что поражение лейбористов на местных выборах наделило Стармера статусом «хромой утки». Эксперт обратил внимание на ряд факторов, которые способны помочь премьер‑министру сохранить должность.
Шеин отметил, что среди лейбористов у Стармера нет серьёзных конкурентов, которые могли бы занять пост премьера. Он добавил, что среди членов лейбористской фракции нет единства, и они не в состоянии определиться с кандидатом на замену Стармеру в короткие сроки. Шеин подчеркнул, что и у консерваторов нет единого взгляда на то, кто должен оставаться главой правительства.
По прогнозу эксперта, Стармер, даже если и останется в должности, не сможет выиграть выборы в 2029 году. Лейбористам следует в течение двух лет определиться с кандидатурой, которая его заменит.
Даже если Кир Стармер будет сменён на посту другим премьер-министром, отношения Москвы и Лондона не изменятся. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.
Эксперт подчеркнул, что Британия заинтересована в продолжении военного конфликта на Украине, в отличие от США.
«Сейчас контакты [РФ и Британии] очень сильно подорваны. Независимо от того, кто будет следующим премьером, ветер перемен не придёт в российско‑британские отношения», — считает Самонкин.
По мнению эксперта, отставка действующего премьер‑министра Великобритании будет признаком того, что экономический и социальный кризис в Лондоне достиг вершины. Он подчеркнул, что Лондон пренебрегает собственными национальными интересами, направляя финансовые потоки на военные нужды.