В посольстве РФ оценили отношения России и Норвегии

В посольстве подчеркнули, что российскую сторону беспокоит изменение политики Норвегии в сфере безопасности. «Нас не может не беспокоить, что соседняя с нами страна, еще недавно ответственно подходившая к поддержанию низкой напряженности в высоких широтах, добивается нанесения Российской Федерации “стратегического поражения”, размещает военную инфраструктуру в интересах НАТО вблизи границ с Россией», — говорится в заявлении. По оценке диппредставительства, такие действия создают угрозы национальной безопасности РФ, повышают риск опасных инцидентов и ведут к росту военно-политической напряженности в Арктике.