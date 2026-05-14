Мирошник рассказал, как Ермак может начать «слив» Зеленского

По его мнению, дело Ермака — это попытка западных структур, стоящих за антикоррупционными органами Украины, ослабить власть Зеленского.
«Речь идет о перехвате управления киевским режимом и [финансовыми] потоками, которые существуют внутри этого киевского режима. Безусловно, взятие под стражу Ермака — это прямой удар по Зеленскому. Его ставят на растяжку: либо он должен идти на какие-то серьезные уступки, передавая бразды правления тем, кто стоит за такими структурами, как НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — “Газета.Ru”), что будет влиять на внутреннюю политику Украины и, возможно, на внешнюю политику, либо дистанцироваться от Ермака, который имеет все шансы в какой-то момент достать сундук компромата на Зеленского», — сказал дипломат.
По словам Мирошника, таким образом Ермак имеет возможность «запустить процесс слива» Зеленского, чтобы спасти самого себя на фоне обвинений в коррупции.
«Ермак сам по себе не особенно интересен ни НАБУ, ни тем, кто за ним стоит. Ермак — это ближайший круг Зеленского, который является на сегодняшний день человеком, возглавляющим киевский режим, является ключевым контактером с международными структурами. Поэтому есть стремление сделать из Зеленского условно английскую королеву, а реальные механизмы управления перехватить, чтобы [власть] взяли в руки другие люди», — отметил он.
14 мая Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Ермака на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег. После этого Ермака взяли под стражу в коридоре здания суда.