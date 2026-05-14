Политолог предсказал серию коррупционных разоблачений на Украине

В ближайшее время Украину ожидает серия громких коррупционных разоблачений. Такой прогноз в беседе с «Лентой.ру» сделал политолог и публицист Георгий Дибров. По его мнению, активизация расследований, связанных со злоупотреблением властью, обусловлена рядом геополитических факторов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Поводом для обострения ситуации стало недавнее интервью экс-пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону. Дибров считает, что этот разговор стал инструментом, чтобы вновь привлечь внимание к фигуре украинского президента и его окружения.

«В этом интервью Мендель рассказала, что Зеленский мешает подписанию мирных договоренностей, потому что для него это равносильно политическому самоубийству. Он использует украинцев как расходный материал. Отдельно она рассказала о Ермаке, его полукриминальном образе жизни, сверхдоходах и деньгах в мешках. Несмотря на громкий коррупционный скандал, он не сел в тюрьму и не ушел на фронт, а спрятался благодаря крепким связям с Зеленским», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Политолог уверен: через людей, которые раньше были близки к Зеленскому, США прорабатывают сценарии отправки его за решетку. И факты о коррупции в этой схеме выступают главным рычагом давления. Решение личных и геополитических задач администрации Трампа, а также ускорение завершения кризиса — вот что стоит за этими процессами, считает эксперт.

Дибров отметил, что Зеленский будет делать вид, что исполняет распоряжения Белого дома, но постарается затянуть процесс, пользуясь поддержкой Великобритании и Франции, до тех пор, пока Вашингтон не переключит внимание на Гавану (Куба). По мнению эксперта, Зеленский планирует затянуть урегулирование украинского кризиса до 2029−2030 годов и получить более значительную поддержку от следующей администрации Белого дома.

По словам эксперта, скоро команда Зеленского столкнется с новой волной «Миндичгейта», и на этом фоне стоит ждать усиления ударов по России и нагнетания антироссийской риторики. Дибров прогнозирует попытки атаковать Крымский мост и объекты в акватории Черного моря, особенно летом. Кроме того, не исключены провокации Киева против собственного населения, которое воспринимается как инструмент и разменная монета в большой игре, отмечает он.

Дибров напомнил, что Украина является парламентско-президентской республикой, поэтому в коррупционные схемы, скорее всего, вовлечены практически все депутаты Верховной Рады, а также спикер и премьер-министр.

Он допустил, что на этот раз общественности представят новые детали офшорного скандала Pandora, в котором фигурировали многие западные политики и сам Зеленский.

«Украину превратили в пиратскую гавань, где спрятаны скелеты и серые схемы геополитического противостояния политико-экономических элит Запада. Дело Миндича, Ермака и Зеленского — лишь верхушка айсберга. Новые дела могут быть связаны и с так называемыми пленками Деркача — аудиозаписями разговоров 2015—2016 годов, где зафиксированы беседы тогдашнего президента Петра Порошенко* с вице-президентом США Джо Байденом, госсекретарем Джоном Керри и другими», — резюмировал Дибров.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

