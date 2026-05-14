В Совфеде пообещали помочь Кубе с топливным кризисом

«Конечно, Куба союзное нам государство. Мы всегда ее поддерживали в самые трудные минуты. Не только мы, но и Китай к ней относится очень хорошо. Раньше эти вопросы все закрывала Венесуэла поставками [энергоносителей], но будем рассчитывать на то, что Россия изыщет возможность помочь Кубе, если, конечно, американцы не выставят опять жесткую блокаду. Если реальная возможность появится, Россия, конечно, поможет», — сказал сенатор.
14 мая министр энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви заявил, что топливные запасы на Кубе полностью исчерпаны, что стало одной из главных причин затяжных отключений электроэнергии по всей стране. По его словам, в стране нет мазута и дизельного топлива.
«Единственное, что у нас есть, — это попутный газ с наших месторождений и национальная нефть, добыча которой также растет», — добавил министр.