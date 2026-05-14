Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-нардеп спрогнозировал, что будет с Ермаком после отправки в СИЗО

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, вероятно, избежит тюремного срока по обвинению в коррупции и выйдет на свободу под залог. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru дал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. При этом он подчеркнул, что сам скандал серьезно отразится на политическом будущем действующего президента Владимира Зеленского.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Я думаю, в самое ближайшее время найдутся компании, которые внесут за Ермака залог. Дело это будет очень долгое. Они попытаются его свести на нет. Я не уверен, что ему вынесут приговор и посадят на 12 лет, как этого требует прокурор», — сказал собеседник NEWS.ru.

Килинкаров напомнил, что за более чем 12 лет работы НАБУ и Антикоррупционный суд не вынесли ни одного обвинительного приговора с реальным лишением свободы для высокопоставленных чиновников. Он выразил сомнение, что Андрей Ермак станет первым, кто получит тюремный срок.

Экс-депутат признал: дело действительно громкое, и оно окажет влияние на позицию украинского лидера Владимира Зеленского. Однако, по его словам, судебная практика пока не дает повода верить, что бывшего главу офиса президента Украины ждет наказание.

Ранее суд на Украине принял решение об аресте Ермака по обвинению в легализации 460 млн гривен. Судья постановил взять под стражу подозреваемого, однако ему назначили залог в размере 140 млн гривен.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Ермака
Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше