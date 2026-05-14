Экс-нардеп спрогнозировал, что будет с Ермаком после отправки в СИЗО

«Я думаю, в самое ближайшее время найдутся компании, которые внесут за Ермака залог. Дело это будет очень долгое. Они попытаются его свести на нет. Я не уверен, что ему вынесут приговор и посадят на 12 лет, как этого требует прокурор», — сказал собеседник NEWS.ru.
Килинкаров напомнил, что за более чем 12 лет работы НАБУ и Антикоррупционный суд не вынесли ни одного обвинительного приговора с реальным лишением свободы для высокопоставленных чиновников. Он выразил сомнение, что Андрей Ермак станет первым, кто получит тюремный срок.
Экс-депутат признал: дело действительно громкое, и оно окажет влияние на позицию украинского лидера Владимира Зеленского. Однако, по его словам, судебная практика пока не дает повода верить, что бывшего главу офиса президента Украины ждет наказание.
Ранее суд на Украине принял решение об аресте Ермака по обвинению в легализации 460 млн гривен. Судья постановил взять под стражу подозреваемого, однако ему назначили залог в размере 140 млн гривен.