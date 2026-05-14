Эксперт рассказал, что Китай ждет от визита Трампа

Ранее в Пекине состоялись переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. Встреча лидеров прошла в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь, она продлилась более двух часов.
Федотов напоминает, что весной этого года в ходе переговоров во Франции Китай и США договорились не повышать пошлины и не вводить новые. Стороны обсудили вопрос регулирования экспорта редкоземельных металлов из КНР в США, а также возможности закупки американских энергоресурсов и самолетов Boeing.
Китаю необходимы стабильные торгово-экономические отношения, иначе ему будет сложнее реализовывать новый 15-ый пятилетний план (2026−2030).
Эксперт пояснил, что эта пятилетка в Китае обозначена ключевой в рамках программы достижения целей к 2035 году. В частности, ВВП на душу населения к этому сроку должен достичь уровня «среднеразвитых стран», страна должна укрепить научно-технический потенциал и достичь значительных успехов в модернизации, информатизации и по ряду других направлений.
По мнению Федотова, Китаю выгодно активизировать диалог с США по глобальным проблемам экологии, регулированию технологий ИИ — такие форматы позволили бы привнести больше баланса во взаимодействие стран.
Собеседник Новостей Mail также отмечает важность тайваньского вопроса для Пекина — и, судя по китайским публикациям, эта тема не останется в стороне.
Пекину необходимо подтвердить, что Вашингтон придерживается принципа «одного Китая» и трех совместных коммюнике 1972, 1978 и 1982 годов, и что США не будут использовать «тайваньскую карту» для сдерживания КНР.
Федотов напоминает, что ситуация в Тайваньском проливе остается особо напряженной с 2022 года, когда остров посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. В 2024 году главой тайваньской администрации стал Лай Циндэ, который делает акцент на усилении обороноспособности острова. Он развивает военное сотрудничество с США и наращивает закупки американских вооружений.
Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Китай накануне, 13 мая. Глава США посетил страну по личному приглашению Си Цзиньпина.