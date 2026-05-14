Шойгу назвал сценарий мира с Украиной

Соответствующее заявление было сделано на встрече секретарей Советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
Как отметил Шойгу, в указанном документе провозглашалось намерение «Украинской ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия».
По словам секретаря Совбеза РФ, позиция Москвы в отношении Украины остается неизменной. Он подчеркнул, что устойчивый мир возможен только при устранении всех первопричин конфликта, а Киев «раз за разом подтверждает свою неспособность договариваться». Шойгу добавил, что «базовая причина — лицемерная поддержка ведущих европейских стран — членов ЕС и НАТО, которые намеренно затягивают конфликт и накачивают Украину оружием» (цитата по «Интерфаксу»).
В ходе выступления Шойгу также указал, что Россия не отказывается от политико-дипломатических методов урегулирования, включая «конструктивное посредничество» других государств. «Продолжим добиваться международно-правового признания возвращения территорий в состав России, и обеспечения всех прав и свобод человека», — заключил он.
Москва настаивает на отказе Киева от стремления в НАТО, которое закреплено в Конституции Украины. Как сообщается, украинские власти не намерены вносить изменения в Основной закон в этой части. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае непринятия страны в НАТО в ближайшее время Киеву потребуется ядерное оружие для обеспечения безопасности.
В Кремле стремление Украины вступить в НАТО называли одной из причин начала военной операции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что полноправное членство Киева в альянсе является угрожающим событием для Москвы и не устранит причину конфликта.