Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу назвал сценарий мира с Украиной

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Киеву необходимо вернуться к внеблоковым, нейтральным и безъядерным принципам, зафиксированным в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее заявление было сделано на встрече секретарей Советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Как отметил Шойгу, в указанном документе провозглашалось намерение «Украинской ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия».

По словам секретаря Совбеза РФ, позиция Москвы в отношении Украины остается неизменной. Он подчеркнул, что устойчивый мир возможен только при устранении всех первопричин конфликта, а Киев «раз за разом подтверждает свою неспособность договариваться». Шойгу добавил, что «базовая причина — лицемерная поддержка ведущих европейских стран — членов ЕС и НАТО, которые намеренно затягивают конфликт и накачивают Украину оружием» (цитата по «Интерфаксу»).

В ходе выступления Шойгу также указал, что Россия не отказывается от политико-дипломатических методов урегулирования, включая «конструктивное посредничество» других государств. «Продолжим добиваться международно-правового признания возвращения территорий в состав России, и обеспечения всех прав и свобод человека», — заключил он.

Москва настаивает на отказе Киева от стремления в НАТО, которое закреплено в Конституции Украины. Как сообщается, украинские власти не намерены вносить изменения в Основной закон в этой части. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае непринятия страны в НАТО в ближайшее время Киеву потребуется ядерное оружие для обеспечения безопасности.

В Кремле стремление Украины вступить в НАТО называли одной из причин начала военной операции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что полноправное членство Киева в альянсе является угрожающим событием для Москвы и не устранит причину конфликта.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше