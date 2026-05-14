В ГД раскрыли, почему план НАТО о взносах для Киева провалится

Парламентарий объяснил, почему Рютте настаивает на регулярном финансировании Киева. «Дело в том, что сегодня то, что он заявил, составляет примерно 10 процентов от тех вложений, которые американцы потребовали от всех участников НАТО их вложений на содержание НАТО. И далеко не все сегодня готовы даже вносить 3 процента, а требуется 5 процентов», — уточнил собеседник «Ленты.ру».
Депутат напомнил, что именно из-за недостаточных вложений стран в обороноспособность военного блока Вашингтон активизировал вопрос своего выхода из альянса.
По его словам, сейчас, когда требования к членам альянса растут, многие государства, включая Германию, вынуждены корректировать свои финансовые планы. Они готовы наращивать взносы, но только за счет поставок вооружений, произведенных на собственных мощностях. «Эту политику, допустим, Германия начала где-то с 2019—2020-го годов. То есть деиндустриализация страны означает, с другой стороны, милитаризацию экономики Германии, и многие немецкие экономисты считают, что только милитаризация экономики может вытащить Германию из кризиса», — привел пример Чепа.
По его мнению, если НАТО продолжает выделять средства на поддержку Украины, значит, альянс прогнозирует дальнейшее развитие конфликта. Парламентарий предположил, что Запад намерен поставить на паузу боевые действия, а затем попытаться их восстановить. Однако, как подчеркнул Чепа, на фоне скандала вокруг экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака план Рютте обречен на провал.
Ранее стало известно, что генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников по альянсу ежегодно направлять по 0,25% от ВВП на помощь Украине. Инициатива уже натолкнулась на серьезное сопротивление со стороны ключевых участников блока. Как пишет Politico со ссылкой на источники, предложение вызвало скептицизм у ряда союзников, в том числе у Франции и Великобритании. Издание отмечает, что в текущем виде план вряд ли удастся реализовать.