СМИ: Трамп и Си устроили «битву рукопожатий»

Некоторые зарубежные СМИ отметили, что встреча двух лидеров 14 мая началась со скрытой «битвы рукопожатий» во время официальной церемонии приветствия у Дома народных собраний в Пекине.
Индийский новостной канал Times Now счел рукопожатие двух лидеров «неловким моментом», а портал Republic назвал его «драматическим». Американская газета The Wall Street Journal акцентировала внимание на том, что Трамп рассчитывал на «крепкие объятия», но Си Цзиньпин вышел ему навстречу один, задав официальный тон слабой улыбкой и сдержанным рукопожатием, а не теплыми объятиями.
На кадрах видно, как Си удерживал свою руку сверху, в то время как Трамп начал приветствие снизу и затем похлопал китайского лидера по плечу свободной рукой.
Видеозапись рукопожатия Си и Трампа мгновенно стала вирусной, вызвав волну обсуждений экспертов по языку тела. Пользователи сети шутливо спорят о том, кто «выиграл» эту тактическую дуэль.
Британский канал ВВС* отмечает, что во время рукопожатия Трамп слегка похлопал тыльной стороной ладони по руке Си, сопровождая это дружеским наклоном головы, а чуть позже во время приветственной церемонии он собирался тронуть Си за плечо, чтобы направить его, но тут же отстранился. Издание подчеркивает, что в присутствии других лидеров Трамп ведет себя как «пуп земли», но при встрече с Си он держится на равных и, похоже, осознает это и сдерживает себя.
* Доступ к сайтам ВВС на территории РФ ограничен