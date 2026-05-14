СМИ: Трамп и Си устроили «битву рукопожатий»

Нынешний визит в Китай стал первым для Дональда Трампа после того, как он посетил Пекин в 2017 году в сопровождении — в отличие от этого раза — своей супруги Мелании. В этот раз Трамп имеет дело с «другим» Китаем и вынужден сглаживать множество торговых и геополитических противоречий между двумя странами.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Некоторые зарубежные СМИ отметили, что встреча двух лидеров 14 мая началась со скрытой «битвы рукопожатий» во время официальной церемонии приветствия у Дома народных собраний в Пекине.

Индийский новостной канал Times Now счел рукопожатие двух лидеров «неловким моментом», а портал Republic назвал его «драматическим». Американская газета The Wall Street Journal акцентировала внимание на том, что Трамп рассчитывал на «крепкие объятия», но Си Цзиньпин вышел ему навстречу один, задав официальный тон слабой улыбкой и сдержанным рукопожатием, а не теплыми объятиями.

СМИ отмечают, что во время рукопожатия Трамп попытался применить свое знаменитое «фирменное» движение — резко потянуть руку собеседника на себя, чтобы продемонстрировать доминирование. Но Си жестко заблокировал этот маневр, сохранив крепкую хватку и не дав сдвинуть себя с места.

На кадрах видно, как Си удерживал свою руку сверху, в то время как Трамп начал приветствие снизу и затем похлопал китайского лидера по плечу свободной рукой.

Видеозапись рукопожатия Си и Трампа мгновенно стала вирусной, вызвав волну обсуждений экспертов по языку тела. Пользователи сети шутливо спорят о том, кто «выиграл» эту тактическую дуэль.

Британский канал ВВС* отмечает, что во время рукопожатия Трамп слегка похлопал тыльной стороной ладони по руке Си, сопровождая это дружеским наклоном головы, а чуть позже во время приветственной церемонии он собирался тронуть Си за плечо, чтобы направить его, но тут же отстранился. Издание подчеркивает, что в присутствии других лидеров Трамп ведет себя как «пуп земли», но при встрече с Си он держится на равных и, похоже, осознает это и сдерживает себя.

* Доступ к сайтам ВВС на территории РФ ограничен

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше