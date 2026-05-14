Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 14 мая: главное

Визит президента России Владимира Путина в Китай состоится в самое ближайшее время, его даты скоро будут оглашены.
В ближайшее время мы их объявим. Этот визит готовится. Можно сказать, что уже завершена подготовка, заключительные штрихи.
Владимир Путин разговаривал с Вячеславом Гладковым и Александром Богомазом перед тем, как принять их отставки с постов губернаторов.
Главы таких важных регионов, особенно в наше время, естественно, они были в постоянном контакте с главой государства. Конечно же, такое общение было.
Вячеслав Гладков и Александр Богомаз много лет работали на губернаторских постах в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Претензий к их работе нет.
Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
Владимир Путин принял решение назначить новых врио глав Белгородской и Брянской области Александра Шуваева и Егора Ковальчука по результатам беседы с ними.
Кадровый резерв президента не ограничивается программой «Время героев», каждое назначение осуществляется отдельным решением главы государства.
14 мая Владимир Путин примет участие в X съезде Союза машиностроителей России. Глава государства выступит с речью и примет участие в пленарной дискуссии.