Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 14 мая: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Визит президента России Владимира Путина в Китай состоится в самое ближайшее время, его даты скоро будут оглашены.

В ближайшее время мы их объявим. Этот визит готовится. Можно сказать, что уже завершена подготовка, заключительные штрихи.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Владимир Путин разговаривал с Вячеславом Гладковым и Александром Богомазом перед тем, как принять их отставки с постов губернаторов.

Главы таких важных регионов, особенно в наше время, естественно, они были в постоянном контакте с главой государства. Конечно же, такое общение было.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Вячеслав Гладков и Александр Богомаз много лет работали на губернаторских постах в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Претензий к их работе нет.

Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Владимир Путин принял решение назначить новых врио глав Белгородской и Брянской области Александра Шуваева и Егора Ковальчука по результатам беседы с ними.

Кадровый резерв президента не ограничивается программой «Время героев», каждое назначение осуществляется отдельным решением главы государства.

14 мая Владимир Путин примет участие в X съезде Союза машиностроителей России. Глава государства выступит с речью и примет участие в пленарной дискуссии.

