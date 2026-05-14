На Украине обсуждают мобилизацию молодежи с 18 лет

В интервью YouTube-каналу «Откровенно» парламентарий прокомментировал высказывание депутата Рады от партии «Слуга Народа» Руслана Горбенко. Последний предложил запретить выезд из страны молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет, не прошедшим базовую общевойсковую подготовку. Ранее, 28 августа 2025 года, для указанной категории граждан выезд за границу в условиях военного положения был разрешен.