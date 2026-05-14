На Украине обсуждают мобилизацию молодежи с 18 лет

Власти Украины предпринимают шаги для создания условий, позволяющих проводить мобилизацию граждан с 18 лет, что связано с нехваткой личного состава в ВСУ. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

Источник: Reuters

В интервью YouTube-каналу «Откровенно» парламентарий прокомментировал высказывание депутата Рады от партии «Слуга Народа» Руслана Горбенко. Последний предложил запретить выезд из страны молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет, не прошедшим базовую общевойсковую подготовку. Ранее, 28 августа 2025 года, для указанной категории граждан выезд за границу в условиях военного положения был разрешен.

«Они для себе решили, что было ошибкой открыть границу. Имиджево сегодня будет самоубийством запретить [выезд], потому что они обещали, что этого не произойдет», — заявил Разумков.

Политик отметил, что введение обязательной военной подготовки для молодежи создаст «коллизию», позволяющую призвать их в армию.

Режим всеобщей мобилизации действует на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевался. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года возрастная планка была снижена до 25 лет.