Американист раскрыл значение мини-дуэли с рукопожатием Трампа и Си

Президент США Дональд Трамп намеренно уступил лидеру КНР Си Цзиньпину в рукопожатии, чтобы диалог с китайской стороной прошел успешно. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал политолог-американист Павел Дубравский.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Дубравский отметил, что приветствие Трампа с пожиманием руки является его отличительной особенностью. Собеседник NEWS.ru напомнил: до сегодняшнего дня лишь два мировых лидера умело парировали эффект его рукопожатия — президент России Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон. Теперь к ним присоединился председатель КНР Си Цзиньпин.

«Трамп — переговорщик старой школы, олдскульщик. Для него язык тела важен так же, как и условия сделки. Его нежелание эскалации конфликта с Китаем после рукопожатия — нормальное действие для тяжелых переговоров», — пояснил Дубравский.

Ранее сообщалось, что рукопожатие лидеров Китая и США в Пекине превратилось в мини-дуэль за доминирование. Американский президент попытался перетянуть руку китайского коллеги на себя, стремясь перехватить контроль. Однако председатель КНР не позволил сопернику взять верх и уверенно сохранил инициативу. Ранее сообщалось, что само рукопожатие продлилось 14 секунд.

