«Трампу этого мало»: эксперт о давлении США на Кубу

Трамп по-прежнему не исключает военного захвата Кубы, однако сегодня вероятность такого сценария остается низкой, считает Пятибратов. Глава Белого дома говорит о захвате Кубы настолько часто, что сенаторы направили ему письмо с призывом не делать этого, указывая на риск гуманитарной катастрофы на острове и угрозу репутации США на международной арене.
В то же время американский президент в свойственной ему манере предлагает и другие варианты решения кубинского вопроса. Например, предлагает Кубе 100 млн долларов в качестве гуманитарной помощи в обмен на проведение в стране определенных демократических реформ. Собеседник Новостей Mail напоминает, что власти Кубы пока на это не согласились, но определенные подвижки есть — кубинское руководство уже готово пустить американский бизнес на остров.
Это является очень большой с идеологической точки зрения уступкой. Но Трампу этого мало, он усиливает давление. Однако, в обозримом будущем я не ожидаю разрешения ситуации вокруг Кубы силовом методом. Трампу надо разобраться для начала с Ираном — только после этого он может переключиться на Кубу.
Говоря о вероятности массовых протестов на Кубе, эксперт отмечает, что население острова очень недовольно затянувшимся энергетическим кризисом. Дональд Трамп пытается усилить напряжение, акцентируя внимание на отказе кубинского руководства от 100 млн долларов помощи, несмотря на тяжелое экономическое положение в стране.
Трамп очень надеется, что кубинцы восстанут. Более того, там есть такой потенциал, потому что кубинцы на самом деле сильно страдают. И когда они видят, что Америка предлагает 100 миллионов долларов, от которых власти отказываются, то патриотизм немного утихает.
Эксперт обращает внимание на то, что некоторые страны поддерживают Кубу. В их числе Китай, который как будто заранее начал готовить Кубу к возможной энергетической блокаде, — за последние годы Пекин кратно нарастил поставки солнечных батарей на остров. Конечно, это далеко не полноценная замена топливу, но хотя бы что-то, что позволяет кубинскому режиму противостоять давлению Соединенных Штатов, отмечает политолог.
Уверен, что в рамках визита Трампа в КНР тема Кубы будет подниматься.
По мнению собеседника Новостей Mail, Трамп не собирается отступать от Кубы — он хочет сделать ее проамериканской, как Венесуэлу. Эксперт напоминает, что жесткие меры против Каракаса дали Вашингтону доступ к венесуэльской нефти.
Трамп, по словам Пятибратова, хотел бы реализовать похожий сценарий и с кубинским рынком, но на фоне недовольства внутри США в обозримом будущем он будет стараться решать вопрос на уровне переговоров.
Ранее глава МИД Кубы предупредил, что агрессия США в отношении острова вызовет гуманитарную катастрофу. Он заявил, что у Вашингтона нет оснований нападать на остров, «не представляющий никакой угрозы».