Стало известно, что мог узнать самолет-разведчик США об испытаниях «Сармата»

«Самолет там не случайно оказался. Это разведчик, который фиксирует не только визуальные изменения в атмосфере, когда боевые части идут на цель и когда ракета работает. Не исключено, что они параметры замеряют Это скоростные параметры, параметры маневрирования в пространстве, как ракеты меняют азимутальные углы, как идет разделение единой части боевого блока», — отметил военный специалист.
По словам Попова, не исключено, что в районе поражения условных целей «Сармата» на Камчатке в нейтральных водах могли находиться и корабли НАТО, которые фиксировали упомянутые параметры ракетного комплекса ВС РФ.
«Для них это важно все. Они, наверное, находятся в некотором ступоре, когда все анализируют. Понимают, что для них это будет проблема», — подчеркнул он.
13 мая Telegram-канал «Военная хроника» писал о том, что американский самолет Boeing 747-E4B Nightwatch мог следить за испытаниями новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат».