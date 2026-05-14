BZ: посредниками между Россией и Украиной могут стать Турция или Израиль

В Европе отклонили предложение Москвы о назначении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера на роль посредника между Россией и Украиной. С тех пор озвучиваются различные предложения о том, кто бы мог в этом качестве устроить все заинтересованные стороны, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Рассматриваемые кандидаты

Согласно статье, в список возможных кандидатов вошла экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель: она говорит по-русски и знакома с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Сейчас Меркель не занимает госдолжностей, поэтому у нее больше пространства для маневра, чем у действующего президента.

Также обсуждают кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера, бывшего главы МИД Германии, который хорошо знает обе стороны. Однако на Украине, в странах Балтии и Восточной Европы его обвиняют в излишней «благожелательности» к России.

Еще предлагают экс-главу ЕЦБ и экс-премьера Италии Марио Драги. Хотя у него есть опыт переговоров от имени Европейского союза, в Брюсселе сомневаются в его «демократической легитимности».

Эксперты поясняют, что нужна кандидатура, которую примут и Россия, и Украина; которая обладает значительным авторитетом и самостоятельностью в сфере геополитики, а также имеет опыт взаимодействия с «сложными» партнерами.

Согласно BZ, этим критериям отвечают две страны: Турция и Израиль.

Турция

Немецкое издание напоминает, что Турция в марте 2022 года и в мае 2025 года организовала и провела прямые переговоры между Россией и Украиной. Анкара участвовала в согласовании черноморской зерновой сделки и координировала обмены пленными между сторонами. Турция — член НАТО и интегрирована в западные структуры, при этом, согласно BZ, она сохраняет крепкие экономические отношения с Россией и поддерживает рабочие отношения с Украиной.

Но, по мнению экспертов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не подходит на роль посредника, так как у него «чрезмерно раздутое эго», которое будет мешать переговорам.

Они также отмечают, что Турция скорее является «прагматичным посредником», а не нейтральным игроком, и может стать всего лишь «переговорной площадкой», которая не справится без помощи США.

Израиль

На фоне военных кампаний Израиля на Ближнем Востоке (против Ирана, Ливана, Газы, Йемена и Сирии) посредничество Израиля между Россией и Украиной кажется маловероятным, отмечает BZ. Эти конфликты подорвали международное положение Тель-Авива, а действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху столкнулся с серьезным внутренним давлением.

Однако у Израиля есть опыт ведения переговоров с Россией и Украиной. В марте 2022 года экс-премьер Нафтали Беннет встречался с Путиным в Москве, а позже принимал Зеленского в Иерусалиме. Газета указывает, что Беннет вместе с бывшим главой МИД Израиля Яиром Лапидом объявил о своем участии в выборах в октябре 2026 года. И, как предполагает BZ, в случае победы Яир мог бы заложить основу для начала переговоров между Россией и Украиной.