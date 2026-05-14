Американист: визит Трампа в Китай не станет прорывом

Визит президента США в Китай не закончится прорывом, его итоги изначально предопределены структурой международных отношений. Об этом пишет американист Алексей Наумов в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Комментируя позицию США на мировой арене, эксперт обращает внимание, что безраздельное влияние США постепенно размывается.

Залихватская трамповская удаль с игнорированием всякого порядка и права как раз и есть попытка силой удержать замок из того самого песка, который постепенно все больше уносит в океан мировой политики.

Алексей Наумов
американист, эксперт Российского совета по международным делам

Американист считает, что падение США с позиции глобального лидера будет долгим, но главным «ускорителем» этого процесса стал американский лидер Дональд Трамп. В свою очередь, Китай пока не готов занять место глобального гегемона, но динамика процесса очевидна, отмечает эксперт.

По мнению Наумова, стороны максимум могут договориться о каких-то правилах игры, но гарантировать их соблюдение ни Китай, ни США не готовы.

Тут перспективы сомнительные: политические бои за лидерство всегда идут не на жизнь, а на смерть.

Алексей Наумов
американист, эксперт Российского совета по международным делам

Дональд Трамп прибыл в Китай с визитом 13 мая. В четверг американский президент и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры.

Ранее о целях поездки президента США в Китай Новостям Mail рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Политолог высказал мнение, что США могут попытаться надавить на Китай, усилив тем самым свою переговорную позицию.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше