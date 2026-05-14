Американист: визит Трампа в Китай не станет прорывом

Залихватская трамповская удаль с игнорированием всякого порядка и права как раз и есть попытка силой удержать замок из того самого песка, который постепенно все больше уносит в океан мировой политики.
Американист считает, что падение США с позиции глобального лидера будет долгим, но главным «ускорителем» этого процесса стал американский лидер Дональд Трамп. В свою очередь, Китай пока не готов занять место глобального гегемона, но динамика процесса очевидна, отмечает эксперт.
По мнению Наумова, стороны максимум могут договориться о каких-то правилах игры, но гарантировать их соблюдение ни Китай, ни США не готовы.
Тут перспективы сомнительные: политические бои за лидерство всегда идут не на жизнь, а на смерть.
Дональд Трамп прибыл в Китай с визитом 13 мая. В четверг американский президент и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры.